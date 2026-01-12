Hürmüz Boğazı kapanırsa petrol fiyatı uçar: Varil başına 20 dolarlık şok kapıda

Venezuela ve Grönland’ın ardından, İran da Trump’ın hedef listesine girerken, İran’daki protesto dalgası da büyüyor. Enflasyondaki keskin artışa karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı genel bir protestoya dönüşürken şu ana kadar 500′den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Trump'tan 'müdahele' mesajı

Trump ise protestoculara işaret ederek "ABD yardıma koşacak" mesajı verdi. Beyaz Saray yetkililerinin sürecin başından bu yana olası seçenekleri gözden geçirdiği öğrenilirken, olası bir müdahalenin sonuçları tartışma yarattı.

Büyük bir petrol üreticisi olan İran, aynı zamanda küresel ham petrol için hayati bir arter olan Hürmüz Boğazı üzerinde de kontrol sahibi. Bölgede yaşanacak bir aksama ise doğrudan enerji piyasalarına da yansıyacak.

Petrolde 20 dolarlık fiyat artışı

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanmasının petrolde varil başına 10 ila 20 dolarlık bir fiyat artışına yol açabileceği uyarısında bulunurken analistler de büyük risklere dikkat çekti.

BCA Research’ün baş jeopolitik stratejisti Matt Gertken, "İran, özellikle bölgesel enerji altyapısına saldırarak ABD’ye karşı misilleme yapma konusunda çok daha yetenekli" dedi.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD’yi misilleme konusunda uyarmış ve "İran’a bir saldırı olması durumunda, işgal altındaki topraklar (İsrail) ile tüm ABD üsleri ve gemileri meşru hedefimiz olacaktır" demişti.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Hürmüz Boğazı dünyanın deniz yoluyla taşınan ham petrolünün neredeyse üçte birinin geçtiği dar bir su yolu ve İran'ın kontrolünde. Petrol zengini Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan tek deniz kanalı. Ayrıca petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı için hayati bir rota ve küresel ekonomi için de en önemli geçitlerden biri.