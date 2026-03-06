Hürmüz Boğazı'nda kaos: Konteyner devi nakliyeleri durdu

İran’daki çatışmaların büyümesi yalnızca askeri dengeleri değil, küresel ticaret yollarını da etkiliyor. Uluslararası deniz taşımacılığı şirketleri, Orta Doğu’daki güvenlik riskleri nedeniyle rotalarını değiştirmeye veya seferlerini askıya almaya başladı. Uzmanlara göre özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler dünya ekonomisi üzerinde domino etkisi yaratabilir.

Küresel enerji için kritik bir geçit

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin en stratejik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ve doğal gaz taşımacılığının yaklaşık %20’si bu dar geçitten geçerek dünya pazarlarına ulaşıyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her askeri gerilim enerji piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açabiliyor.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte bölgede deniz güvenliği hızla bozuldu. İran Devrim Muhafızları’nın bazı gemilere saldırması ve geçişleri tehdit etmesi, birçok ticari geminin rotasını değiştirmesine neden oldu.

Maersk geçişleri askıya aldı

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri olan Maersk, artan güvenlik riskleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket, mürettebatın güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak bölgedeki seferlerin askıya alındığını duyurdu.

Şirket ayrıca Orta Doğu ile Avrupa ve ABD arasındaki bazı hatların rotasını değiştirerek gemileri Afrika’daki Ümit Burnu üzerinden yönlendirmeye başladı. Bu değişiklik deniz taşımacılığında hem süreyi hem de maliyetleri artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Petrol ve nakliye maliyetleri hızla yükseliyor

Savaşın etkisi sadece deniz güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Bölgedeki riskler nedeniyle petrol tankerlerinin sigorta ve taşımacılık maliyetleri hızla yükseldi. Bazı süpertankerlerin günlük kiralama maliyetlerinin rekor seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin uzun sürmesi halinde petrol fiyatlarının daha da artabileceğini ve bunun küresel enflasyonu tetikleyebileceğini ifade ediyor.

Küresel ticaret için yeni riskler

Deniz taşımacılığı şirketlerinin seferleri askıya alması veya rotalarını değiştirmesi, küresel tedarik zincirlerinde yeni gecikmelere yol açabilir. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, dünya ekonomisinin enerji ve ticaret açısından ne kadar kırılgan bir deniz koridoruna bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlara göre savaşın uzaması halinde yalnızca enerji piyasaları değil, küresel ticaret akışı ve lojistik maliyetleri de ciddi şekilde etkilenebilir.