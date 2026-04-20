Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi... Dolar güçlendi

ABD ve İran arasındaki ateşkes ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bandıralı kargo gemisini vurması, ​​​​​​​İran'ın da buna karşılık ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlemesi ile sallantıya girdi.

Ateşkesin 2 gün sonra dolması beklenirke, İran Washington yönetiminin ateşkes şartlarını ihlal ettiğini bildirerek müzakerelere de kapıyı kapattı. Bu gelişmelerin ardından toparlanmaya başlayan değerli metallerde ve Asya para birimlerinde yeniden kan kaybı başlarken ABD doları güçlendi.

Kayıplar şimdilik sınırlı kalsa da Washington yönetiminin gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerinden geri adım atacağı beklentisi artıyor. Asya ve ABD’de açıklanacak önemli ekonomik veriler de yatırımcıları temkinli olmaya iterken, piyasalar savaşın mart ayına yansımasını görmeyi bekliyor.

Dolar kayıpları toparladı

ABD'nin abluka kararı ve İran'ın Hürmüz’ü yeniden kapatmasının ardından artan jeopolitik gerilimin de etkisiyle 98,38 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi ve dolar endeksi vadeli işlemleri Asya seansında yüzde 0,2 yükselerek iki haftalık kaybı toparladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,16 artışla 158,88 seviyesine yükseldi.

Çin yuanının USD/CNY paritesi sabit kalsa da parite üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Avustralya dolarının AUD/USD paritesi yüzde 0,2 düştü. İki yıla yakın sürenin en yüksek seviyesinden geri çekildi.

Güney Kore wonu geride kaldı. USD/KRW paritesi yüzde 0,6 yükseldi. Singapur dolarının USD/SGD paritesi ise yüzde 0,2 arttı. Hint rupisi USD/INR paritesi ise yüzde 0,1 yükseldi.

Euro/dolar paritesi de yüzde 0,03 düşüşle 1,17594 seviyesine gerilerken, sterlin/dolar yüzde 0,1 kayıpla 1,3504'e indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile önümüzdeki günlerde Pakistan'da görüşmelere devam edceklerini söylemişti. Ancak İran son gelişmelerin ardından görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Karışık mesajlar ve ABD-İran ateşkesinin salı günü sona ermesinden önce piyasalar açıklanacak kritik verilere odaklandı.