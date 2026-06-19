Hürmüz etkisi piyasalara yansıdı: Endişeler azaldı, borsalar yükseldi

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ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı’nda ticaret akışının yeniden başlaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Anlaşmanın enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle Wall Street endeksleri yükselirken, petrol fiyatlarında gerileme görüldü.

Wall Street'te yükseliş

Barış anlaşmasının yarattığı iyimser hava, ABD borsalarına alım getirdi. Wall Street endeksleri perşembe gününü yükselişle tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık opsiyon sözleşmesinin vadesinin dolduğu günde işlem hacmi de rekor seviyelere ulaştı.

Çip üreticilerini takip eden endeks yüzde 6,4 yükseliş kaydetti. ABD Hazine tahvili getirileri ise Fed’in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki endişelerin ardından geriledi. Petrol fiyatları da günü sınırlı kayıpla tamamladı.

Bugün ABD'de finansal piyasalar, köleliğin sona ermesini anan Juneteenth federal tatili nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa ve Asya piyasalarında temkinli seyir

Avrupa borsalarında ise vadeli işlemler güne negatif bir başlangıca işaret etti. S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,6, Nasdaq 100 vadeli kontratları ise yüzde 0,9 geriledi.

Dolar, birçok büyük para birimi karşısında güç kazanırken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde daha temkinli hareket ettiği görüldü. ABD, Çin, Hong Kong ve Tayvan’daki tatiller nedeniyle piyasalardaki işlem hacmi de zayıfladı.

MSCI Dünya Hisse Senetleri Endeksi yüzde 0,3 düşüş göstererek haftalık kazançlarının bir kısmını geri verdi. MSCI Asya Hisse Senetleri Endeksi ise üst üste beş günlük yükselişin ardından yüzde 1,1 değer kaybetti.

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında işlem görmeye devam etti. ABD ile İran arasında sağlanan anlaşma sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının yeniden normale dönmeye başlaması, piyasaların arz endişelerini azaltırken petrol fiyatları hafta genelinde yaklaşık yüzde 9 geriledi.

eToro’nun Asya Pasifik ve Orta Doğu Baş Analisti Josh Gilbert, “Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte jeopolitik belirsizlik ortadan kalkıyor, ancak piyasalar bu durumun hızla bozulabileceğini defalarca öğrendi. Asıl zor iş şimdi başlıyor ve yatırımcılar, kusursuz bir anlaşma sağlanana ve Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yeniden tam anlamıyla akmaya başlayana kadar muhtemelen temkinli davranacaklar” yorumunu yaptı.