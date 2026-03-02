Hürmüz krizi petrolü salladı: Goldman'dan 5 farklı fiyat senaryosu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından enerji piyasalarında sert hareketler görüldü. İran, dini lider Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyururken, ülkede 40 gün yas ilan edildi. Bölgedeki gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı'nda da gemi trafiği durma noktasına geldi. Gelişmelerin ardından petrol fiyatları 82 doların üzerini görürken, saat 09.00 itibarıyla 77-79 dolar bandında işlem görüyor.

Tanker saldırıları ve artan sigorta maliyetleri de piyasada arz endişelerini artırırken, analistler çatışmaların süresinin fiyatlarda belirleyici olacağını ifade ediyor. Öte yandan küresel enerji koridorunun kritik noktalarından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kapanma petrol piyasasını doğrudan tehdit ediyor.

Petrolde 4 farklı senaryo

Boğazdaki sevkiyatın durması veya yavaşlaması durumunda petrolde yaşanacak 4 farklı senaryoyu değerlendiren Goldman Sachs, fiyatların 15 dolardan fazla yükselebileceğini öngördü.

Banka Hürmüz Boğazı'nın bir ay boyunca tamamen kapalı kalması ve stratejik petrol rezervlerinin kullanılmaması ya da yedek boru hatlarının kullanılmaması durumunda fiyatlarda 15 dolarlık bir sıçrama bekliyor.

Tam kapanma yaşanırken, 4 milyon varillik yedek boru hattı kapasitesinin tamamının devreye sokulması durumunda fiyat artışının 12 dolar seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Goldman boru hatlarının kullanımına ek olarak, küresel rezervlerden günlük 2 milyon varilin piyasaya sürülmesi halinde fiyatlarda 10 dolarlık artış öngörüyor.

En iyimser tahminde artış 1-4 dolar arası

Boğaz'daki akışın yarı yarıya azaldığı ve yedek boru hattı kapasitesinin etkin şekilde kullanıldığı bir senaryoda ise fiyatlardaki artış 4 dolar bekleniyor. Sevkiyatın yüzde 25 oranında sekteye uğradığı ve boru hattı kapasitesinin devrede olduğu durumda ise fiyatlardaki artışın sadece 1 dolar seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.