Hürmüz krizi petrolü uçurdu: 4 yılın zirvesi aşıldı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan ve Körfez'e kadar uzanan savaşta bir ay geride kalırken enerji ticareti için kilit nokta Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durması, petrol piyasalarında arz ve fiyat baskısı oluşturmaya devam ediyor.

Taraflar bölgedeki kritik enerji altyapısını hedef alırken, 50'ye yakın enerji tesisi yerle bir oldu. Enerji tesislerindeki hasarın onarılmasının milyarlarca dolara mal olacağı ve yıllarca süreceği tahmin edilirken, ateşkese dair belirsizlik petrol fiyatlarını uçurdu.

Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviye

Trump'ın hafta başında Tahran yönetimi ile görüştükleri mesajını vermesinin ardından frenleyen petrol piyasası son gelişmelerin ardından sert bir yükseliş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,3'lük artışla 114 doların üzerine çıkarak son 4 yılın zirvesine ulaştı.

Batı Teksas Orta Kalitesi (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 6,2'lik artışla 100 doların üzerine çıktı.

Şubat sonundan bu yana Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 45 artarken, WTI yüzde 40 değer kazandı.

Acil durum stoku petrolü dengelemeye yetmedi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 11 Mart'ta acil durum stoklarından toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasını kararlaştırsa da analistlere göre sürecin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle küresel petrol piyasalarında kırılganlık sürüyor.

Analistler ABD, Kanada ve Japonya gibi dev rezervlere sahip ülkelerin henüz büyük çaplı petrol salınımı yapmadığını belirtirken, Çin'in ise büyük ölçekli rezerv salımı konusunda henüz karar almadığına dikkat çekti.