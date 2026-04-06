Hürmüz’de kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşıyan Ocean Thunder isimli geminin güvenli şekilde boğazı geçerek Körfez’den çıkış yaptığı bildirildi.

Bekleyen gemi sayısı azalıyor

Bakan Uraloğlu, bu geçişle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 Türk gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan ayrıldığını duyurdu. Son gelişmeyle birlikte bölgede bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı ise 8’e geriledi.

156 personel için çalışmalar sürüyor

Bölgede halen çıkış bekleyen 8 gemide görevli 156 Türk denizcinin güvenli tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde süreci yakından takip ediyor.

Anlık takip ve koordinasyon

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin anlık olarak izlendiğini vurgulayarak, Türk gemileri ve denizcilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti. Sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü kaydedildi.