Hürmüz’de kriz derinleşiyor: İran ablukayı kalıcı hale getirebilir

ABD kaynaklı istihbarat raporları, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü kısa vadede sona erdirmeyi planlamadığını ortaya koydu. Tahran yönetiminin, küresel enerji ticaretinin kalbinde yer alan bu stratejik noktayı ABD’ye karşı en güçlü koz olarak gördüğü belirtiliyor.

The Guardian'ın aktardığına göre İran, petrol fiyatlarını yüksek tutmak ve ekonomik baskıyı artırmak amacıyla boğazdaki geçişleri sınırlamayı sürdürecek. Bu stratejinin, ABD Başkanı Donald Trump’ı devam eden çatışmadan avantajlı bir çıkışa zorlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Enerji hattı “silaha” dönüştü

Uzmanlara göre İran’ın Hürmüz üzerindeki hamlesi, klasik askeri güçten çok daha etkili bir ekonomik baskı aracına dönüşmüş durumda. Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği boğazda yaşanan aksamalar, petrol fiyatlarını son yılların zirvesine taşıdı.

Bu gelişme, özellikle ABD’de enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi dengeleri de etkileyebilecek bir risk olarak görülüyor.

Askeri müdahale çözüm değil

Sahadaki askeri tablo ise boğazın zorla açılmasının kolay olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, İran Devrim Muhafızları’nın düşük maliyetli drone ve füze sistemleriyle ticari gemi trafiğini kolaylıkla hedef alabileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası Kriz Grubu’ndan Ali Vaez’in “Bir ya da iki drone bile gemileri caydırmaya yeter” sözleri, bölgedeki riskin boyutunu ortaya koyuyor. Bu nedenle birçok uluslararası taşıyıcı için Hürmüz hattı sigortalanamaz hale geldi.

İran’dan kalıcı plan: Geçiş ücretleri gündemde

İstihbarat değerlendirmelerine göre İran, mevcut durumu geçici bir krizden çıkararak kalıcı bir sisteme dönüştürmeyi hedefliyor. Eski CIA Direktörü Bill Burns, Tahran’ın boğazdan geçişler üzerinden gelir elde etmeyi planladığını belirtiyor.

Bu adımın, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde finansman sağlamakla birlikte, İran’ın uluslararası müzakerelerde elini güçlendirecek uzun vadeli bir strateji olduğu değerlendiriliyor.

ABD müttefikleri sahaya çağırıyor

Beyaz Saray cephesi boğazın yeniden açılacağına yönelik iyimser mesajlar vermeye devam ederken, NATO ülkeleri ve Körfez devletlerinin deniz güvenliği operasyonlarına daha fazla katkı sunması gerektiğini vurguluyor.

Bu yaklaşım, ABD’nin ticaret yollarını güvence altına almak isterken doğrudan ve uzun süreli bir kara savaşına girmekten kaçındığını gösteriyor.