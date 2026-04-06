Hürmüz’deki kriz, navlunu artırdı Türkiye’ye talep yükseldi

MTSO Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayi Komitesi Mec­lis Üyesi Salihcan Sağlam, Hür­müz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimin tekstil ve özellikle ha­zır giyim-konfeksiyon sektörü açısından iki yönlü bir tablo or­taya çıkardığını belirterek, bir tarafta navlun maliyetlerinin yükseldiğini, enerjiye bağlı üre­tim giderlerinin arttığını ve pet­rokimya türevi hammaddelerde fiyat baskısının derinleştiğini, diğer tarafta ise Avrupa paza­rında tedarik güvenliği arayışı­nın Türkiye’nin güçlü bir üretim merkezi olduğunu yeniden ha­tırlattığını söyledi.

Sağlam, konfeksiyon sektörü­nün son dönemde zaten finans­man maliyetleri, işçilik gider­leri, zayıflayan talep ve daralan kârlılık nedeniyle ciddi bir sı­nav verdiğini ifade ederek, mev­cut jeopolitik gelişmelerin ilk aşamada sektör üzerinde ilave maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi. Ancak bugünün ticaret denkleminde alıcının artık yal­nızca birim fiyata bakmadığı­nı vurgulayan Sağlam, ürünün hangi koşulda, hangi sürede ve hangi güvenlik düzeyinde teslim edileceğinin de satın alma kara­rında belirleyici hale geldiğini kaydetti.

Uzakdoğu’dan gelen ürünlerdeki riskler tercihleri değiştirdi

Sağlam, özellikle Avrupa’daki markalar ve alıcılar açısından si­pariş güvenliği, termin istikrarı ve üretim sürekliliğinin yeniden öne çıktığını belirterek, Uzak Doğu’dan gelen ürünlerde nav­lun artışı, gecikme riski ve ham­madde tedarik belirsizliğinin sa­tın alma tercihlerini değiştirdi­ğini ifade etti.

Yalancı bahara aldanılmamalı

Sağlam, Türkiye’de oluşan bu sipariş akışının kalıcı olmasını ar­zu ettiklerini ancak savaşın sona ermesiyle birlikte belli ölçüde bir kan kaybı yaşanabileceğini söyle­di. Bu nedenle mevcut siparişlerin korunarak yalancı bahara aldanıl­maması gerektiğini vurgulayan Sağlam, sektörün geleceğe yöne­lik alması gereken tedbirlerin ih­mal edilmemesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.