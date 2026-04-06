Hürmüz’deki kriz, navlunu artırdı Türkiye’ye talep yükseldi
Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimin navlun ve hammadde maliyetlerini yükselttiğini söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayi Komitesi Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, her şeye rağmen Avrupalı alıcıların tedarik güvenliği nedeniyle siparişlerini Türkiye’ye yaklaştırdığını kaydetti.
MTSO Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayi Komitesi Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimin tekstil ve özellikle hazır giyim-konfeksiyon sektörü açısından iki yönlü bir tablo ortaya çıkardığını belirterek, bir tarafta navlun maliyetlerinin yükseldiğini, enerjiye bağlı üretim giderlerinin arttığını ve petrokimya türevi hammaddelerde fiyat baskısının derinleştiğini, diğer tarafta ise Avrupa pazarında tedarik güvenliği arayışının Türkiye’nin güçlü bir üretim merkezi olduğunu yeniden hatırlattığını söyledi.
Sağlam, konfeksiyon sektörünün son dönemde zaten finansman maliyetleri, işçilik giderleri, zayıflayan talep ve daralan kârlılık nedeniyle ciddi bir sınav verdiğini ifade ederek, mevcut jeopolitik gelişmelerin ilk aşamada sektör üzerinde ilave maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi. Ancak bugünün ticaret denkleminde alıcının artık yalnızca birim fiyata bakmadığını vurgulayan Sağlam, ürünün hangi koşulda, hangi sürede ve hangi güvenlik düzeyinde teslim edileceğinin de satın alma kararında belirleyici hale geldiğini kaydetti.
Uzakdoğu’dan gelen ürünlerdeki riskler tercihleri değiştirdi
Sağlam, özellikle Avrupa’daki markalar ve alıcılar açısından sipariş güvenliği, termin istikrarı ve üretim sürekliliğinin yeniden öne çıktığını belirterek, Uzak Doğu’dan gelen ürünlerde navlun artışı, gecikme riski ve hammadde tedarik belirsizliğinin satın alma tercihlerini değiştirdiğini ifade etti.
Yalancı bahara aldanılmamalı
Sağlam, Türkiye’de oluşan bu sipariş akışının kalıcı olmasını arzu ettiklerini ancak savaşın sona ermesiyle birlikte belli ölçüde bir kan kaybı yaşanabileceğini söyledi. Bu nedenle mevcut siparişlerin korunarak yalancı bahara aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Sağlam, sektörün geleceğe yönelik alması gereken tedbirlerin ihmal edilmemesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.