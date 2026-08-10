Hürmüz'e karşı yeni petrol rotası: Umman stratejik alternatif için kapasite artırıyor

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Hürmüz Boğazı'nda ticari geçişlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizlik sürerken Körfez petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasında alternatif güzergah arayışı hız kazanıyor. Umman, Hürmüz dışında bulunan Ras Markaz terminalinin depolama kapasitesini artırırken, terminali ülkenin petrol sahalarına bağlayacak boru hattı projesi de boğaza bağımlılığı azaltabilecek seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda kullanılacak yeni deniz güzergahlarına ilişkin görüşmeler ilerlese de ticari trafiğin normale dönüşü konusunda belirsizlik devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 9 Ağustos'ta iki ülke arasındaki düzenlemenin son aşamada olduğunu ancak bunun boğazın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediğini açıkladı.

Bu süreçte Umman'ın Arap Denizi kıyısındaki Ras Markaz Ham Petrol Depolama Terminali'nin stratejik önemi arttı.

Kapasite 5,2 milyon varil artırılacak

Umman'ın devlet kontrolündeki enerji grubu OQ'ya bağlı Oman Tank Terminal Company, Ras Markaz'a 8 yeni ham petrol tankı eklemek için çalışmalara başladı.

Yeni tanklarla terminalin mevcut 26,7 milyon varillik depolama kapasitesine 5,2 milyon varil daha eklenecek. Ras Markaz için ayrılan yaklaşık 40 kilometrekarelik alan ise terminalin uzun vadede talebe bağlı olarak 200 milyon varile kadar büyütülmesine imkan sağlıyor.

Terminal, Hürmüz Boğazı'nın dışında bulunması ve Arap Denizi ile Hint Okyanusu'na doğrudan açılması nedeniyle petrolün depolanması ve küresel piyasalara ulaştırılması açısından önemli bir konumda bulunuyor.

Körfez ülkeleri de terminalle ilgileniyor

Ras Markaz'ın yalnızca Umman petrolü için kullanılması planlanmıyor. Umman yönetimi, bazı Körfez ülkelerinin de petrollerini burada depolayarak uluslararası piyasalara satma imkanını değerlendirdiğini açıkladı.

Irak'ın devlet petrol şirketi SOMO ile terminalde başlangıçta 10 milyon varil kapasiteli bir depolama tesisi kurulması için anlaşma yapılırken Saudi Aramco ile de depolama ve petrol tedariki alanlarında işbirliği seçenekleri değerlendiriliyor.

Asıl belirleyici boru hattı olacak

Ras Markaz'ın Hürmüz'e gerçek bir alternatif oluşturabilmesi için petrolün terminale boğazdan geçmeden ulaştırılması gerekiyor. Bu nedenle Umman'ın ana petrol sistemini Ras Markaz'a bağlayacak boru hattı projesi önem taşıyor.

Projenin hayata geçirilmesi halinde ülkenin iç kesimlerinde üretilen petrol karadan Ras Markaz'a taşınabilecek ve buradan doğrudan Arap Denizi üzerinden dünya piyasalarına gönderilebilecek.

Enerji piyasaları uzmanı Justin Dargin, Hürmüz dışında depolama kapasitesi oluşturmanın tek başına yeterli olmadığına dikkat çekerek, “Depolama dayanıklılık sağlar, boru hatları ise gerçek stratejik alternatifi oluşturur.” değerlendirmesinde bulundu.

Dargin'e göre Ras Markaz'ın amacı Hürmüz Boğazı'nın yerini tamamen almak değil, Körfez ülkelerinin dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından birine olan bağımlılığını azaltmak.