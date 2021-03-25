Hüseyin Aydın görevi devrediyor

Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yarınki genel kurulda görevini devrediyor.

Yarın sabah 10:00’da 3 kamu bankasının olağan genel kurulu yapılacak. Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu ve Aydın’dan boşalan yeni genel müdür belirlenecek.

Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği başkanı da olan Hüseyin Aydın bu görevini de devretmiş olacak. Aydın aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell yönetim kurulu üyesi.

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası’nda 15 Temmuz 2011 yılından itibaren bankanın genel müdürlük görevini sürdürüyordu.

Meslek hayatına Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Pamukbank ile Halkbank’ın birleşmesinin de gerçekleştiği 2003-2005 yılları arasında yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinin ardından Aydın, bankanın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde Halk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı.