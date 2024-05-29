HUV Başkanı Ahmet Eren'den merkez bankası yorumu: Enflasyonla mücadelede vazgeçilmez oldular

"Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" panelinin açılışında konuşan HUV Başkanı Ahmet Eren, vakıf olarak uzun yıllardan beri her yıl bu tarihlerde ulusal veya uluslararası panel düzenlediklerini, bugüne kadar düzenlenen panellere dünyanın her tarafından, konunun doğrudan uzmanı en üst düzey yetkili ve ünlü isimleri davet ettiklerini söyledi.

Eren, "Örneğin geçen yıl bugünlerde yine burada 'Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye' başlıklı panelimizi Sabancı Üniversitesi hocalarımızdan çok tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yönetti. Amerika MIT Ekonomi profesörü ve dünyada en çok alıntı yapılan akademisyenlerden Türk kökenli Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile yine Amerika'nın ünlü ekonomistlerinden 'para doktoru' olarak bilinen ve uzun yıllar Bulgaristan'a danışmanlık veren John Hopkins Üniversitesinden ekonomi profesörü Steve H. Hanke, panelde görev aldı." diye konuştu.

Bu yıl da yeni ve farklı bir konuyu ele aldıklarını aktaran Eren, "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" konusunu işlemek istediklerini kaydetti. Eren, konunun çok önemli ve güncel olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Enflasyonla merkez bankalarının rolü vazgeçilmez oldu"

"Özellikle enflasyonla mücadelede merkez bankalarının rolü 2008'de Amerika'da yaşanan mortgage krizi sonrası daha da önemli hale geldi. Daha önce iktisat öğretisinde ayrı ayrı ele alınan ve birbirinden çok ayrışan para politikaları ile maliye politikalarının eş güdümü kriz sonrası öne çıktı. Özellikle enflasyonla mücadelede merkez bankalarının rolü vazgeçilmez oldu. Konu, son yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele açısından çok daha önemli hale geldi. Onun için dünya örneklerini gözden geçirmek ve Türkiye ile karşılaştırma yapmak istedik. Hatta panelimizde coğrafya olarak Türkiye'den çok uzak ama ekonomi göstergeleri açısından Türkiye'ye çok yakın Latin Amerika ülkelerinden Arjantin ve Peru örneklerini de incelemeyi çok arzu ettik. Bu coğrafyanın çok önemli ve başarılı merkez bankası başkanlarını davet etmek istedik fakat sonuç alamadık."

Bu yılki paneli eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın yöneteceği bilgisini veren Eren, Kara'nın aynı zamanda Türkiye ekonomisini ve enflasyonla mücadele programlarını irdeleyeceğini dile getirdi.

Eren, panel kapsamında eski Polonya Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Marek M. Belka ile eski Macaristan Merkez Bankası Başkanı Andras Simor'un da dünyadaki ve kendi ülkelerindeki enflasyonla mücadelede merkez bankalarının rolünü işleyeceğini sözlerine ekledi.