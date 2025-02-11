Hyundai Assan'dan stratejik isim değişikliği! Avrupa'da 'Türkiye' ismiyle büyüyecek

Yüzde 97'si Hyundai Motor Company ve yüzde 3 Kibar Holding ortaklığıyla yönetilen Hyundai Assan isim değişikliğine gitti. Şirketin 2021'den bu yana "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" olan ticari ünvanı "Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ" olarak değiştirildi.

İhracatta 'Türkiye' etkisi

Hyundai artık 40'tan fazla ülkeye "Hyundai Motor Türkiye" adıyla ihracat yapacak. 'Made in Türkiye' ibaresiyle üretilen modeller Türk işçisinin emeğini ve kaliteli üretimin öne çıkarılmasını sağlayarak, uluslararası pazarda markayı güçlendirecek.

İzmit'te üretime devam eden Hyundai, kalite ve standartlar açısından grup içerisinde üretim yapan 33 fabrika arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip ilk fabrika konumunda bulunuyor. Avrupa'ya açılan stratejik üretim merkezi konumunda bulunan İzmit fabrikası, 1997'den bu yana 3 milyonun üzerinde araç üreterek Hyundai Motor Company'nin en uzun süre hizmet veren denizaşırı fabrikası olma özelliğini taşıyor.