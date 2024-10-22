Hyundai'nin ilk yurt dışı halka arzı iki katından fazla talep gördü

Halka arzda iki katı talep gören Hyundai'nin Hindisan hisseleri, yüzde 5 oranında düştü.

Bombay Borsası verilerine göre, Hyundai'yın hisseleri 1.960 rupi olan halka arz fiyatından 1.874 rupi seviyesine geriledi. Hyundai Motor India, halka arzdan 278,56 milyar rupi (3,3 milyar dolar) elde etti.

Güney Kore dışındaki ilk halka arz

İki gün süren halka arz beklenenden daha fazla talep gördü. Güney Koreli otomobil üreticisinin Güney Kore dışındaki ilk halka arzı olarak da kayıtlara geçti.

Mevcut hisseler satıldı

Geleneksel halka arzdan farklı olarak Hyundai Motor India’nın listelemesi, ana şirket Hyundai Motor Company’nin mevcut hisselerini satması yoluyla gerçekleşti. Hyundai Motor India hisseleri, Yeni Delhi merkezli NSE (National Stock Exchange of India) ve Mumbai merkezli BSE (Bombay Stock Exchange) borsalarında işlem görmeye başladı.

Hyundai India’nın halka arzında, Kotak Mahindra Capital, Citigroup Global Markets India, HSBC Securities and Capital Markets (India), J.P. Morgan India ve Morgan Stanley India önde gelen kitap yöneticileri olarak görev aldı.

Öte yandan analistler, halka arz piyasası konusunda iyimser. Hindistan için rekor bir yıl beklediği ve çok sayıda halka arz ile özel sermaye çıkışının gerçekleşeceği öngörülüyor.