Hyve Grup'un düzenlediği Yapı Fuarı kapılarını açıyor

Hyve Grup, 23-26 Mart tarihleri aralığında 44’üncü kez düzenlenecek Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 58 ülkeden 400’e yakın satın almacıya ve 123 farklı ülkeden 3 bini yabancı olmak üzere 25 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de yapı ve inşaat malzemeleri sektörünün yanı sıra gıda (WorldFood İstanbul), kozmetik (Beauty Eurasia), turizm (EMITT) ile ulaştırma ve demiryolları (Eurasia Rail) sektörlerinde fuar düzenleyen Hyve Grup, tüm dünyada 12 ülkede 75 fuar ile küresel ticaretin nabzını tutuyor.

Türkiye’de 5 taşıyıcı sektör fuarları ile, ülkenin üretim, istihdam, büyüme ve ihracat hedeflerine katkı sunduklarını söyleyen Hyve Grup Bölge Direktörü Kemal Ülgen, fuarcılık sektörünün öneminin pandemi ile daha net bir biçimde görüldüğünü söyledi. Ülgen, ticari ilişkilerin gelişimi, yeni iş anlaşmalarının gerçekleştirilmesi, sektörlerin dönüşümü gibi kritik alanlarda fuarların lider platformlar olduğuna dikkat çekti.

Fuarcılık endüstrisi iyileşiyor

“Seyahat yasaklarının kalkması, kamu uygulamalarının fiziksel etkinlikleri ve hareketliliği desteklemesinin fuarlar için önemli dönüm noktaları olduğunu belirten Ülgen, “Türkiye’nin 2021 yılında yakaladığı büyüme ivmesini, 2022 ve sonrasına güçlü bir biçimde taşıyabilmesi adına fuarcılık sektörü üzerine düşeni yapmaya hazır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Fuarcılık sektörü yaklaşık 800 yıldır küresel ticarete etkin ve verimli bir katkı sunuyor. Zaman zaman sürükleyicisi oluyor. Bu nedenle fuarcılığın da her anlamda 2019 yılına dönmesi önemli. Uluslararası Fuarcılık Endüstrisi Birliği’nin (UFI) Küresel Barometre’sinin sonuçları ise bu açıdan bizleri çok umutlandırıyor. Araştırma, fuarcılık endüstrisindeki iyileşmenin hızlandığını gösterirken, bu yıl, sektörün küresel gelirinin 2019’un yüzde 71’ine ulaşması beklentileri söz konusu. Bu rakamlar durağanlaşan küresel ekonominin toparlanması için fuarlara düşen misyon ve önemin de bir göstergesi. Aynı zamanda da artan hareketliliğin, hibrit yaklaşımlarla fiziksel fuarlar düzenlenmesinin de göstergeleri. Bu açıdan UFI Küresel Barometre’sinin, Kovid-19’un yüz yüze etkinliklerin değerini kanıtlamasına dikkat çekmesi anlamlı. Gerek katılımcılarımız gerekse satın alma profesyonelleri, Eylül 2021’den bu yana benzer yorumları yoğun bir biçimde bizimle de paylaşıyorlar. Fiziksel etkinliklere katılım için artan bir özlem var. Bu özlemi bizim için yılın ilk fuarı EMITT’te net bir biçimde gözlemledik. Yapı Fuarı için de benzer beklenti içerisindeyiz.”

Fuarların geri dönüşü için kritik adım seyahat yasaklarının kaldırılması

UFI Küresel Barometre sonuçlarına göre, tüm dünyada pazarların üçte ikisinde, 2022’inin ikinci çeyreği itibariyle operasyonların normal seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Toplam pazarların dörtte birinde ise operasyonlar azaltılmış seviyede süreceği öngörülüyor.

UFI’nin aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 53 ülke ve bölgeden 401 firmanın katıldığı araştırmada 2022 yılının küresel ticaret açısından önemli bir geri dönüş yılı olması için güçlü beklentiler hakim. Haziran 2021’de operasyonlarını normal seviyede gerçekleştiren şirketlerin sayısı yüzde 20’nin altında iken, bu rakam Ekim 2021 ve Şubat 2022 arasında yüzde 40 seviyelerine yükseldi. Mart 2022 itibariyle yüzde 60’a yükselmesi bekleniyor.

Barometreye katılan her 10 firmanın 7’sine göre, fuarların geri dönüşünün ana unsuru ise seyahat yasaklarının kaldırılması oldu. Katılımcıların yüzde 50’si ise bu soruyu “Fuarcılık firmalarının ve katılımcıların hazırlıklı olması”, “Seyahat yasakları dahil kamu uygulamaları açısından orta vadede görünürlük olması” ve “Yerel bazda fuarlara uygulanan kamu politikalarının kaldırılması” şeklinde yanıtladı. Ayrıca, katılımcıların yüzde 80’i, Kovid-19’un yüz yüze etkinliklerin değerini kanıtladığına dikkat çekti.

Pandemi öncesinde tüm dünyada 325 milyar dolarlık ekonomik bir değer yaratan ve 3 milyon kişiye istihdam sağlayan fuarcılık sektörünün, elde edilen veriler ışığında 2022 yılında, özellikle de fiziksel fuarlar ve iş etkinliklerinin öncülüğünde güçlü bir sıçrama yapması bekleniyor.