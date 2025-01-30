IATA: 2024'te küresel hava yolu yolcu talebi rekor seviyeye ulaştı!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2024 yılına ait küresel hava yolu yolcu talebi verilerini açıkladı. Rapora göre, 2024’te yolcu trafiği (RPK), 2023’e göre yüzde 10,4 arttı ve pandemi öncesi (2019) seviyelerinin yüzde 3,8 üzerine çıktı.

Havacılık sektöründeki güçlü toparlanma, havayolu şirketlerinin doluluk oranlarında da rekor kırmasını sağladı. Kullanılabilir koltuk kilometre (AKK) bazında kapasite yüzde 8,7 artarken, doluluk oranı (LF) yüzde 83,5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası ve yurtiçi trafikte güçlü artış

2024 yılı içinde uluslararası hava yolu yolcu trafiği, 2023'e kıyasla yüzde 13,6 artarken, kapasite de yüzde 12,8 yükseldi. Yurtiçi yolcu trafiği ise yüzde 5,7 büyüyerek, kapasite artışının (yüzde 2,5) üzerinde gerçekleşti.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, açıklamasında seyahat talebinin 2024’te olağanüstü seviyelere ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"2024, insanların seyahat etmek istediğini kesinlikle açıkça ortaya koydu. yüzde 10,4’lük talep artışıyla, yolcu trafiği hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda rekor seviyelere ulaştı. Havayolları bu güçlü talebi, sektördeki zorluklara rağmen rekor verimlilikle karşıladı. Ortalama olarak, sunulan tüm koltukların yüzde 83,5’i doldu; bu, tedarik zinciri kısıtlamalarının kapasite artışını sınırlamasına rağmen elde edilen yeni bir rekor seviyedir.”

2025’te seyahat talebi artmaya devam edecek

Walsh, 2025 yılı için de güçlü bir talep beklendiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılına baktığımızda, seyahat talebinin yüzde 8,0 seviyelerinde artmaya devam edeceğine dair güçlü göstergeler mevcut. Bu oran, tarihsel ortalamalara daha yakın bir büyüme trendine işaret ediyor. Uçmanın sunduğu özgürlük, insanları daha fazla seyahat etmeye teşvik ediyor."

Walsh ayrıca, havacılığın küresel ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine de değinerek, istihdam, ticaret, inovasyon ve pazar gelişimi açısından havayolu taşımacılığının kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Havacılık güvenliği konusunda uyarı

IATA Başkanı, konuşmasında havacılık güvenliğinin önemine de dikkat çekti. Washington’da meydana gelen trajik kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Walsh, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Washington'da yaşanan trajik kaza, bize güvenliğin havacılık sektöründe sürekli olarak öncelik olması gerektiğini hatırlattı. Kazadan etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz. Havacılığı daha da güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza asla ara vermeyeceğiz.”

Havayolu sektöründe rekorlar devam ediyor

2024 yılına dair veriler, hava yolu sektörünün pandemi sonrası güçlü bir büyüme trendinde olduğunu ve talebin yeni rekorlar kırdığını gösteriyor. Havacılık sektörü, artan yolcu trafiği ve doluluk oranlarıyla 2025 yılına da olumlu beklentilerle giriyor.