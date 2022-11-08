IATA, İstanbul’da havacılığın geleceğini tartışıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Madrid ve Berlin’den sonra bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Wings of Change Europe (WoCE) etkinliği İstanbul’da başladı. Pegasus Hava Yolları ev sahipliğindeki ekinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane, IATA Genel Müdürü Willie Walsh, sektör temsilcileri ve havacılık profesyonelleri katıldı.

Türkiye’nin coğrafi avantajı

Avrupa’daki 52 ülkeden 550 temsilcinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin 1,6 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi. Sayan, “Bu önemli coğrafi avantajı, güçlü havayollarımız, kapsamlı bakım onarım merkezlerimiz, modern havalimanlarımız, geleceği parlak havacılık eğitim merkezlerimiz ve nitelikli personelimizle birleştirdiğimizde, Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır.” dedi.

“Türkiye pozitif ayrıştı”

IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane ise Türkiye’nin salgın döneminde aldığı önlemler sektör çalışanlarını koruduğunu ve bu yönüyle diğer ülkelerden ayrıştığını ifade etti.

Salgında havayollarının hatalarından büyük dersler çıkardığını ve bunun ışığında bazı havayollarının salgının etkilerini çok daha çabuk atlattığını belirten Nane, Türkiye’nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki gerçekleşen rakamlar ile salgın öncesi dönemi olan 2019’un aynı dönemini geçtiğini, yıl geneline bakıldığında da yüzde 90 seviyesine ulaşacağını aktardı.

“Savaştan en çok Türkiye etkilendi”

Ukrayna-Rusya savaşından en çok Türkiye’nin etkilendiğini kaydeden Nane, “Ukrayna’dan bu sene 3 milyon turist beklentimiz vardı. Hiç turist alamadık. Rusya’dan ise beklenti 7 milyondu, yıl sonuna kadar 5 milyona yakın turist ağırlayacağız. Bu bölgeden eksilen turizm açığını başka ülkelerden turist getirerek telafi etmeye çalışıyoruz ancak yakınımızda meydana gelen savaş bizim turizm beklentilerimizi büyük oranda etkilemiş oldu.” şeklinde konuştu.

Salgında 80 havayolu battı

IATA Genel Müdürü Willie Walsh de salgın döneminde 80 civarında havayolunun iflas ettiğine dikkat çekti. Ancak bunların çoğunun küçük şirketlerden oluştuğunu belirten Walsh, “Bu süreçte batan kadar yeni havayolları devreye girdi. Genel olarak yeni kurulan havayolları iflas edenlerin yarısının yerini aldı. Bu dönemde havayolu kaybı olarak 40 civarında şirketin eksildiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

“Geri dönme aşamasındayız”

Havacılık sektörün 2022 yılında toparlanma sürecine geçtiği 2023’te talebin olumlu seyretmesini beklediklerini söyleyen Walsh, “Hala geri dönme aşamasındayız. Ancak Asya bölgesinde özellikle Çin’deki kapanmalar nedeniyle süreç yavaş ilerliyor. Dünyanın geri kalanında geri gelmek üzereyiz.” dedi.

Salgın sürecinde hava kargonun havayolları için kritik bir nakit kaynağı olduğunu ifade eden Walsh, son dönemdeki hafif düşüş eğilimine rağmen uzun vadede hava kargonun büyümeye devam etmesinin beklendiğini vurguladı.