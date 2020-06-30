İBB, 1.7 milyarlık teşvik belgesi aldı

30 Haziran 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mayıs ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 10.95 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 487 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 12,837 kişilik istihdam öngörülüyor.

Mayıs ayı yatırım teşvik belgeleri listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, en yüksek yatırım bedeline sahip kuruluş olarak yer alıyor.

Listeye göre, İstanbul Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne toplam 1.72 milyar TL yatırım bedelli ve belediye hizmetleri yatırımı için teşvik belgesi verildi.

En yüksek yatırım bedeline sahip bir diğer kuruluş, gemi yapımı ve onarımı yatırım konulu Tersan Tersanecilik AŞ oldu. Şirket, Yalova merkezli, balık işleme fabrika gemisi yapımı için 566 milyon TL bedelli teşvik belgesi aldı. Bu kapsamda ayrıca ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye, Balıkesir'de, çeşitli mühimmat imalatı tevsi yatırımı için 396 milyon TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Listede, 200 milyon TL üzeri yatırım bedeline bağlı teşvik belgesi alan kuruluşlar arasında enerji yatırımları dikkati çekiyor.

Buna göre, TPCL Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'ye, Manisa'da 538 milyon TL yatırım bedelli, 30 MW kapasiteli biyokütle elektrik enerjisi üretimi yatırımı için, Greeneco Elektrik Üretim AŞ'ye Denizli'de 292.7 milyon TL yatırım bedelli, 26 MW kapasiteli JES yatırımı için, Tekno Rüzgar Enerji Yatırım AŞ'ye Balıkesir'de 233.2 milyon TL yatırım bedelli, 44 MW kapasiteli RES yatırımı için ve Sertavul RES Elektrik Üretim AŞ'ye Mersin'de 209 milyon TL yatırım bedelli, 30 MW kapasiteli RES yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Aynı gazetede yayımlanan, Mayıs ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 105 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 1.07 milyar TL, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 139 milyon dolar, istihdam sayısı ise 2,867 olarak gerçekleşti.