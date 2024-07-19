İBB araştırması: İstanbul, Londra'dan pahalı!

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, ajansın İstanbul ile Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki market fiyatlarını karşılaştırdığı araştırmasını paylaştı.

Araştırmada 20 temel ürünün fiyatları karşılaştırıldı. Fiyat araştırması yapılırken İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul'daki bir zincir marketteki fiyatlar baz alındı.

Buna göre Londra'dadaki alışveriş 2 bin 972 lira, İstanbul'daki ise 3 bin 297 lira tuttu. Alışveriş için Londra'da asgari ücretin yüzde 3'ü harcanırken, Türkiye'de bu oran yüzde 19'u buldu.

Gökce'nin aktarımına göre Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.

Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna alabiliyor.