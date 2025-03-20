İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu, kayyum atanan İmamoğlu inşaat hangi projeleri yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiaları ile iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu İnşaat'a kayyum atandı

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu, İmamoğlu İnşaat Şirketi’ne de el konularak kayyum atandı.

4 günlük gözaltı sürecinde ikinci güne giren Ekrem İmamoğlu bu sabah ifade işlemlerine başlanırken, kayyum atanan İmamoğlu İnşaat'ın projeleri de merak edildi.

'İmamoğlu İnşaat' hangi projeleri yaptı?

80'li yıllarda İstanbul ve Yalova'da kurulan şantiyelerle sektörde büyüme kaydeden İmamoğlu İnşaat şu ana kadar pek çok konut, iş yeri ve yaşam alanı projesini gerçekleştirdi.

'İmamoğlu İnşaat'ın projeleri ise şöyle:

INMARİ Marmara - Konut - Dükkan.

ZİGANA TRIA - Ofis- Konut.

EVİMİZ BEYLİKDÜZÜ - Konut.

Beykonaklar -Konut - Dükkan.

İmamoğlu Konutları 1-2 - Konut - Dükkan.

OFİSİMİZ Beykent - Ofis- Dükkan- Konut.

MOODCITY - Konut - Dükkan.

ZİGANA Panora 360 -Konut

Midpoint Projesi Beykent- Ofis- Konut.



