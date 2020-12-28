İBB'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personel için 2021 yılında asgari ücretin net 3 bin 100 lira yapıldığını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz." ifadelerini kullandı.

Soyer de duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olacağını söyledi.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da, iki gün önce 2021’de belediyede asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını söylemişti.