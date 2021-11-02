İBB'den Halk Ekmek açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ongun, üç ayda buğday fiyatlarının yüzde 24 arttığını belirterek, maliyetlerdeki artışa rağmen Halk Ekmek'in 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edileceğini açıkladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü (İBB) Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Halk ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini açıklayan Ongun şunları kaydetti:
"Yıl başında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek."