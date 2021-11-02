İBB'den Halk Ekmek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü (İBB) Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halk ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini açıklayan Ongun şunları kaydetti:

"Yıl başında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek."