İBB'den tüm çalışanlara 27 bin lira promosyon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştiraklerindeki çalışanlara tek seferde 27 biner lira maaş promosyonu yatırılacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlara 27 biner lira maaş promosyonu verileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27 bin lira maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun" dedi.