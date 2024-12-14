İBB'den yeni İHA alımı açıklaması: 35 milyon lira kaynak ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bir İHA alan İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni İHA alımını 2025 yatırım programına koydu. Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'ne alınacak yeni İHA için 2025 yatırım programına 35 milyon lira kaynak ayrıldı.

Yeni alınacak İHA'nın yük taşıma kapasitesinin 25 kilogram olacağı belirtilen açıklamada, İHA'ların afet sonrası hasar tespiti, arama kurtarma ve lojistik destek çalışmaları ile acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet vereceği vurgulandı.

Termal, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliği olan kameraları bulunan İHA'nın kendi sisteminden gelen görüntü ve bilgiler, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre olarak çalışacak.