İBB'nin 2022 bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 43 milyar 650 milyon TL'lik 2022 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 6. birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

İBB 2022 yılı bütçesini meclise sunan İmamoğlu, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçeye ilişkin özet bilgiler paylaşan İmamoğlu, "2022'de toplam bütçe gelirlerimizi 35 milyar 650 milyon lira, bütçe giderlerimizi ise 43 milyar 650 milyon lira olarak planladık. Bu şekilde 2022 yılında öngördüğümüz hizmetleri yapabilmemiz için 8 milyar liralık finansman ihtiyacımız olacak. Bu açığın yaklaşık 4.4 milyar lirasını Kasım 2020’de ihraç ettiğimiz Eurobond'dan karşılarken, 3.6 milyar lirasını borçlanmayla finanse edeceğiz. 2022'de toplam 2 milyar TL kredi ve 3.8 milyar TL karşılığı da döviz borcu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bütçe rakamları

COVID-19 salgını ve kur artışına karşın yatırım ve çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden İmamoğlu, hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

İmamoğlu, 2022 yılında yatırımlara 18 milyar 240 milyon lira ayırmayı planladıklarını kaydederek, sosyal yardım bütçesini ise 4 milyar liraya yükselttiklerini aktardı.

Eylül 2021 itibarıyla iç borçlarının 3 milyar 182 milyon lira olduğunu bildiren İmamoğlu, dış kredi borçlarının ise 2 milyar 544 milyon avro olduğunu söyledi.

2022 yılı konsolide bütçelerinin ise İSKİ ve İETT dahil toplam 104 milyar 578 milyon lira olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu bütçenin 43 milyar 650 milyon lirası İBB'nin, 42 milyar 864 milyon lirası iştirakler, 10 milyar 364 milyon lirası İSKİ ve 7 milyar 700 milyon lirası İETT bütçesidir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, ayrıca 2022 yılında İBB'nin kültür bütçesine 524 milyon lira, eğitim bütçesine 396 milyon lira ve spor bütçesine 452 milyon lira ayırdıklarını kaydetti.

28 milyar 900 milyon TL'den 43 milyar 650 milyon TL'ye çıkarılan 2022 yılı bütçesi, mecliste 203 kabul, 21 ret oyu ile kabul edildi.