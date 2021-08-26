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İBB'nin bin yeni taksi teklifi 8. kez UKOME'de reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), bin yeni taksi plakası teklifi 8. kez UKOME'de oy çokluğu ile reddedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, COVID-19 salgını gibi nedenlerle taksicilerin büyük gelir kaybına uğradığını söyledi.

Taksicilerin sorunlarının arka plana itildiğini belirten Aksu, İstanbul'da 17 bin 395 takside 52 bin şoförün hizmet verdiğini ve taksi başına 889 kişi düştüğünü, bu rakamın İzmir'de 1207, Ankara'da ise 732 olduğunu söyledi.

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