IBM, Confluent’i satın almayı planlıyor: 11 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in veri altyapı şirketi Confluent’i yaklaşık 11 milyar dolar karşılığında satın almak üzere ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Wall Street Journal’dayer alan haberde anlaşmanın pazartesi günü açıklanabileceği belirtildi.

Confluent’in piyasa değeri yaklaşık 8,09 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Confluent, büyük yapay zeka modellerinde kullanılan gerçek zamanlı veri akışlarının yönetilmesini sağlayan teknolojiler geliştiriyor. Yapay zeka alanındaki hızlı büyüme, perakende, teknoloji ve finansal hizmetler dahil birçok sektörde bu tür çözümlere olan talebi artırdı.

IBM’in son yıllardaki en büyük hamlesi olacak

Bir satın alma gerçekleşmesi halinde bu anlaşma, IBM’in son yıllardaki en büyük hamlesi olacak ve şirketin iş stratejisini yapay zeka odaklı yeniden konumlandırma sürecini hızlandıracak.

IBM, geçen yıl bulut yazılım sağlayıcısı HashiCorp’u 6,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmıştı.