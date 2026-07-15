IBM yapay zekâ faturasını ağır ödedi

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IBM hisseleri, yapay zekâ yatırımlarının bütün teknoloji şirketlerine aynı ölçüde kazandırmadığını gösteren güçlü bir örneğe dönüştü. Donanım talebi hızlanırken geleneksel yazılım ve hizmet gelirleri baskı altında kaldı.

IBM, ikinci çeyrekte 17,2 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,93 dolar düzeltilmiş kâr beklediğini açıkladı. Piyasa tahminleri gelirde 17,86 milyar dolar, düzeltilmiş kârda ise 3,01 dolar seviyesindeydi.

IBM hissesi bir günde yüzde 25 eridi

IBM hissesi 14 Temmuz seansını yüzde 25,21 düşüşle 217,07 dolardan tamamladı. Önceki kapanış 290,23 dolar seviyesindeydi.

Şirketin piyasa değeri yaklaşık 69 milyar dolar azalarak 206,7 milyar dolar çevresine geriledi. IBM hissesi gün içinde 213,22 dolar ile 229,92 dolar arasında hareket etti.

İşlem hacmi 66,3 milyon payı aştı. Bir önceki seansta yaklaşık 4,9 milyon pay el değiştirmişti.

Böylece işlem hacmi bir günde yaklaşık 13,5 katına çıktı. Satışın büyüklüğü, bilanço tahminlerindeki farktan daha geniş bir strateji tartışmasına işaret etti.

Tahmin farkı 660 milyon dolara ulaştı

IBM’in öncü gelir tahmini analist beklentisinin yaklaşık 660 milyon dolar altında kaldı. Hisse başına düzeltilmiş kârdaki fark ise 8 sent oldu.

Gelir geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1 arttı. Düzeltilmiş hisse başına kâr yüzde 5 yükselse de piyasa daha güçlü bir sonuç bekliyordu.

GAAP brüt kâr marjı 100 baz puan düşerek yüzde 57,7’ye indi. Düzeltilmiş brüt kâr marjı ise 70 baz puan gerileyerek yüzde 59,4 oldu.

Şirketin düzeltilmiş vergi öncesi kâr marjı 30 baz puan artarak yüzde 19,2’ye çıktı. Maliyet kontrolü marjın bir bölümünü korudu ancak gelir tarafındaki yavaşlamayı telafi edemedi.

Müşteriler bütçeyi donanıma kaydırdı

IBM yönetimi, haziran ayının son haftalarında müşteri davranışının hızla değiştiğini bildirdi.

Şirketler, olası fiyat artışları ve arz sıkıntıları öncesinde bütçelerini sunucu, depolama ve bellek ürünlerine yönlendirdi. Yazılım ve danışmanlık anlaşmalarının bir bölümü ikinci plana düştü.

IBM, bu değişimin büyüklüğünü önceden doğru hesaplayamadığını kabul etti. Çok sayıda büyük anlaşma da şirketin beklediği takvimde tamamlanmadı.

Siber güvenlik alanındaki hızlı değişim müşterilerin karar süreçlerini ayrıca yavaşlattı. IBM hissesi açısından en olumsuz mesaj, yönetimin piyasa değişimine yeterince hızlı karşılık veremediğini açıkça kabul etmesi oldu.

Yazılım büyüdü ama yetmedi

IBM’in yazılım gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 5 arttı. Ancak piyasa çift haneli büyümeye yakın daha güçlü bir performans bekliyordu.

Danışmanlık gelirleri değişmezken sabit kurla yüzde 1 yükseldi. Müşterilerin yapay zekâ harcamalarını altyapıya kaydırması danışmanlık projelerinin hızını sınırladı.

Altyapı gelirleri ise yüzde 7 geriledi. Şirket özellikle Z ana bilgisayar sistemleri ve bu sistemlerle bağlantılı işlem yazılımlarında beklentinin altında kaldı.

IBM’in z17 programı güçlü bir başlangıç yapmıştı. Ancak yüksek karşılaştırma bazı satışların öne çekilmesiyle birleşince ikinci çeyrek görünümünü zayıflattı.

Güçlü kalan alanlar da var

Öncü sonuçların tamamı olumsuz değildi. Red Hat gelirleri yüzde 11 artarak bir önceki çeyreğe göre hızlandı.

HashiCorp ve Confluent satın almalarının performansı da şirket beklentilerini destekledi. Dağıtık altyapı gelirleri yüzde 37 yükselerek tarihî bir seviyeye ulaştı.

Bu bölümün sipariş birikimi çeyrek sonunda yaklaşık 500 milyon dolar oldu. z17 programının toplam performansı da önceki z16 programının yaklaşık yüzde 130’una ulaştı.

IBM yılın ilk yarısında faaliyetlerinden 7,8 milyar dolar nakit yarattı. Serbest nakit akışı ise 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu veriler IBM hissesi için bilanço riskinin likidite krizinden değil, büyüme beklentilerinin aşağı çekilmesinden kaynaklandığını gösteriyor.

Satış dalgası sektöre yayıldı

IBM hissesi üzerindeki satış, diğer yazılım ve bilişim hizmetleri şirketlerine de yansıdı. ServiceNow, Atlassian, Adobe, Accenture ve bazı danışmanlık şirketlerinde kayıplar görüldü.

Piyasanın yeni ayrımı giderek belirginleşiyor. Yapay zekâ altyapısı için çip, bellek, depolama ve veri merkezi ekipmanı üreten şirketler güçlü talep görüyor.

Buna karşılık yazılım şirketlerinin yapay zekâyı doğrudan gelire dönüştürme hızı sorgulanıyor. Abonelik başına ücretlendirme modelinin yerini sonuç ve kullanım odaklı fiyatlamanın alması gelir görünürlüğünü azaltabilir.

IBM hissesi, teknoloji sektöründeki bu değişimin yalnızca küçük şirketleri değil, köklü ve çeşitlendirilmiş şirketleri de etkileyebileceğini gösterdi.

Türkiye’de ABD teknoloji hisselerine, yabancı fonlara ve Nasdaq bağlantılı yatırım araçlarına yatırım yapanlar açısından da donanım ile yazılım ayrımı önem kazanıyor.

IBM hissesi için kritik seviyeler

IBM hissesi için 213,22 dolar gün içi düşük ve ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 200 dolar psikolojik eşik olarak izlenebilir.

Yukarıda 229,92 dolar ilk direnç bölgesi. IBM hissesi bu seviyeyi aşarsa 250 dolar çevresine doğru tepki alanı oluşabilir.

Ancak 290,23 dolardaki önceki kapanışla yeni fiyat arasında geniş bir boşluk bulunuyor. Bu alanın kısa sürede tamamen kapanması için yalnızca teknik tepki yeterli olmayabilir.

Hissenin kalıcı toparlanması için büyük yazılım anlaşmalarının tamamlanması, altyapı gelirlerindeki düşüşün yavaşlaması ve yıllık tahminlerin korunması gerekiyor.

Gözler 23 Temmuz gecesinde

IBM, kesin ikinci çeyrek sonuçlarını 22 Temmuz saat 17.00’de New York saatiyle açıklayacak. Türkiye’de yatırımcılar sonuçları 23 Temmuz saat 00.00’da izleyecek.

Şirket, öncü rakamların finansal kapanış tamamlanmadığı için sınırlı biçimde değişebileceğini bildirdi.

IBM hissesi açısından toplantının en önemli bölümü 2026 yılı gelir ve serbest nakit akışı beklentileri olacak. Yönetimin öncü sonuçlarda yıllık tahminleri güncellememesi belirsizliği artırdı.

Yatırımcılar ayrıca kapanmayan büyük anlaşmaların üçüncü çeyreğe aktarılıp aktarılmadığını, yazılım büyüme hızını ve z17 talebini takip edecek.

IBM hissesi için bir sonraki büyük fiyat hareketi, tahminlerin korunması veya aşağı çekilmesiyle şekillenebilir.