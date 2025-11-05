IBM, yıl sonuna kadar binlerce kişiyi işten çıkaracak

Yazılım gelirlerinde yüzde 10’luk bir artışla beklentilerin üzerinde kâr elde eden IBM, yılın son çeyreğinde binlerce kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Küresel iş gücümünün tek haneli yüzdesini etkileyecek

Şirket açıklamasında, "İş gücümüzü rutin olarak gözden geçiriyoruz ve zaman zaman buna göre yeniden dengeleme yapıyoruz. Dördüncü çeyrekte, küresel iş gücümüzün düşük tek haneli bir yüzdesini etkileyecek bir eylem gerçekleştiriyoruz" denildi.

IBM, 2024 sonunda 270 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu sayının yüzfe 1’ine denk gelen bir işten çıkarma operasyonu, yaklaşık 2 bin 700 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

CEO Arvind Krishna yönetiminde IBM, işletmelerin yapay zeka teknolojisini entegre etmesiyle, "Red Hat" bölümü aracılığıyla bulut hizmetlerine artan harcamalardan yararlanmak amacıyla yazılıma ağırlık verdi.