IBM'de son 25 yılın en büyük düşüşü

Yapay zekanın ekonomide yol açabileceği zarara ilişkin endişeler, ABD borsalarında sert satış dalgasını tetikledi. Süreç, araştırma şirketi Citrini Research'ün hafta sonu yayımladığı ve yapay zekanın olası uç risklerini ele aldığı raporla başladı.

Raporda, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda beyaz yakalı sayısını azaltaağı, tüketici harcamalarında düşüşe ve yazılım destekli kredilerde temerrüt artışına yol açabileceği bir senaryo ortaya konurken özellikle yemek teslimatı uygulamaları ve ödeme şirketlerinin bundan kötü etkilenebileceği ifade edildi. Şirket raporun varsayımsal olduğunun altını çizerek, bunun bir beyin fırtınası ve düşünce egzersizi olduğunu vurguladı.

Ancak hem Citrini Research'ün hem de yapay zeka girişimi Anthropic'in, eski bir programlama dili olan COBOL'u modernize edebileceğini açıklamasıyla borsada satış baskısı arttı. Analistler de yapay zeka rallisindeki kırılganlığa dikkat çekerek artan oynaklık için uyardı.

2000'den bu yana en sert günlük düşüş

Tüm bu gelişmelerin ardından da IBM hisseleri ABD borsalarında yüzde 13 düşerek 2000'den bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. DoorDash, American Express, KKR, Blackstone, Uber, Mastercard, Visa ve diğer bazı finans ve teknoloji hisseleride yüzde 6'ya kadar düşüş kaydetti.

Piyasalardaki hareketlenme artan jeopolitik riskler ve sektördeki belirsizliklerle beslenirken yatırımcı endişesini de körükledi. Bazı stratejistler satışların abartılı olabileceğini savunurken, mevcut dalganın 'önce sat, sonra düşün' refleksiyle ortaya çıkatığını belirtiyor.