İbrahim Burkay: “Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçmeli”

Ali ŞAHİN / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçim sürecinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Ali Uğur, meclis toplantısının açılışında BTSO Genel Sekreterliği görevine Ömer Şendoğan’ın atandığını duyurdu. Meclis toplantısında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti. Burkay, “Bu senenin 3. ve 4. çeyreği itibarıyla dünyada durum değişti. Belki de maliyet ve talep kaynaklı olmayan, başta enerji etkisinden kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ekonomik anlamda bakıldığında kırılgan noktalarımız var. Burada birinci öncelik KOBİ’lerin hayatını devam ettirebilmesi olmalı. Bu açıdan da başta enflasyon muhasebesi olmak üzere, KGF destekli sermaye ihtiyacını karşılayacak kredi paketleri başta olmak üzere bir dizi talebimizi dillendiriyoruz diye konuştu.

2023 yılının kolay bir yıl olmayacağını ifade eden Başkan Burkay, özellikle ilk iki çeyrekte dış ticaretteki daralma ile birlikte istihdamda sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Burkay, şöyle devam etti: “Bu açıdan pandeminin ilk döneminde hayata geçen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçmesi konusunda taleplerimiz var. Bu süreci tıpkı pandemideki gibi hep beraber proaktif bir yönetim anlayışı ile atlatmamız gerekli.”

“Teknoloji üretmek için şirketler dönüşmeli”

Öte yandan sadece üretmenin bir anlam ifade etmediğini dile getiren Burkay, “Ürettiğinizin mutlaka orta yüksek ve ileri teknoloji ürün olması gerekli. İşte burada aslında bölgede sadece coğrafyanın değil, o coğrafyada bulunan kişilerin yaşayanların ve şirketlerin de dönüşmesini sağlamamız lazım. Bunu da ancak dönüşüm merkezi diye tabir ettiğimiz başta mükemmeliyet merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri ile sağlayabiliriz” dedi.

Altınova Mahallesi’nde fuar merkezi için ilk adım

Meclis toplantısında ayrıca BTSO’nun Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki arazisinin oda iştiraki Küresel Fuar Acentesi’ne satışı onaylandı. Satışa ilişkin konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Burası 1961 yılından bu yana Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak ilk aldığımız tapu. Bildiğiniz gibi seçimin öncesinde projeler açıklamıştık. Bunlardan bir tanesi hem bölgesine hem Bursa’mızı hem de Türkiye’ye yaraşır bir fuar merkezini şehrimize kazandırmaktı. Bunun ilk adımını da bu vesile ile gerçekleştireceğiz” dedi. Başkan Burkay ayrıca yerin bedelinin de KFA tarafından BTSO’ya ödeneceğinin altını çizdi.