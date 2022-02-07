İbrahim Kalın: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak
Elektrik fiyatlandırmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını duyurdu.
A Haber'e konuşan Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kalın, “Cumhurbaşkanımızın durumu düne, önceki güne göre daha iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde.” dedi.
Kalın, elektrik faturalarına ilişkin ise, “Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.