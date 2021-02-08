İç borç çevirme oranı yüzde 66,3 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma istatistikleri Ocak ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Hazine nakit borçlanmasında toplam iç borç çevirme oranı yüzde 66,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda bu oran yüzde 59,1 seviyesindeydi. 2020 Ocak-Aralık döneminde ise 145,3 düzeyindeydi. Açıklamanın dipnotunda TL cinsi iç borç çevirme oranının yüzde 92,3 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Ocak ayında 19,6 milyar TL’si faiz olmak üzere 36,7 milyar TL iç borç ödemesi yapıldığı, buna karşılık 24,3 milyar TL borçlanma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ortalama maliyet

Sabit getirili senetlerde Ocak ayı itibariyle yıllık bileşik, aylık ortalama maliyet yüzde 13,91 oldu. Bir önceki ayda bu oran yüzde 13,61 seviyesindeydi. Nakit borçlanmada yılık bileşik aylık ortalama maliyet yüzde 14,75 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda bu oran yüzde 13,61 seviyesindeydi. Kuponsuz senetlerde ise aylık ortalama maliyet yüzde 15,49 düzeyinde gerçekleşti.

Ortalama vade

Ortalama vadelerde ise aylık bazda düşüş görüldü. Nakit borçlanmanın aylık ortalama vadesi Ocak ayında 69,1 ay olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda bu oran 78,4 ay düzeyindeydi. Sabit getirili senetlerde ise Ocak ayındaki ortalama vade 69,3 ay oldu. Bir önceki ayda vade 78,4 ay düzeyindeydi. Kuponsuz senetlerde ise alık ortalama vade 14,9 ay oldu.