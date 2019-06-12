İç pazar daraldı çimentocu ihracata yüklendi
Yurtiçindeki projeler frene basınca çimentocu, rotayı yurtdışına kırdı. Yılın ilk 5 ayında ihracatını yüzde 60 artıran sektör 383 milyon dolarlık dış satım yaptı. Yıl sonunda kapasite kullanımının da yüzde 53’lerden yüzde 38’lere gerilemesi bekleniyor... Leyla İlhan'ın haberi...
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