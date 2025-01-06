İç talepte belirgin yavaşlama: Kartlı harcamada son 3 yılın en düşük artışı!

Türkiye’de iç talebin önemli göstergelerinden biri olan kartlı harcamalar, büyüme hızında dikkat çekici bir yavaşlama gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 27 Aralık haftası itibarıyla bireysel emeklilik ve vergi ödemeleri dışındaki kart harcamalarının dört haftalık ortalama artış hızı yıllık bazda yüzde 59,6 olarak kaydedildi.

Bu oran, 2021 yılından bu yana ilk kez yüzde 60’ın altına düşerek ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir başka işaretçisi oldu.

Kartlı harcamalar 2023 yılında yüzde 154 ile zirve yapmış, 2024 yılında ise para politikasındaki sıkılaşma nedeniyle yüzde 131 seviyesine gerilemişti.

Uzmanlar, para politikası sıkılaşmasının etkilerinin daha net hissedilmeye başlandığını ve bu durumun harcamaların büyüme ivmesini yavaşlattığını belirtiyor.

Ekonomik aktiviteye yansımalar

Kartlı harcamaların büyüme hızındaki düşüş, iç talepteki yavaşlamanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle faiz oranlarının yüksek seyretmesi, bireylerin harcamalarında daha temkinli bir tutum sergilemesine neden oluyor.