İç turizmin ana nedeni akraba ziyareti! Konaklama günü ve harcanan para belli oldu

TÜİK, Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin iç turizm verilerini açıkladı. Veriler, yurt içinde ikamet eden 20 milyon 453 bin kişinin seyahate çıktığını gösterdi.

Toplam seyahat sayısı önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 artarak 25 milyon 684 bin oldu. Seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 olarak kayda geçti.

Ortalama harcama 8 bin TL

Yerli turistlerin seyahat harcamaları önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 977 TL oldu.

En fazla paya yüzde 30,1'le yeme ve içme harcamaları, yüzde 20,7'yle konaklama harcamaları ve yüzde 20,6'yla ulaştırma harcamaları sahip oldu. Yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklama harcamalarında yüzde 71,4 ve ulaştırma harcamalarında ise yüzde 57,9'luk artış görüldü.

Yarısı akraba ziyareti

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 47,9'la ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 47,3'le gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 2,2'yle sağlık yer aldı.