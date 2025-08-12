ICBC Türkiye’de şube sayısını 19’a düşürüyor

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, 5 şubeyi kapatma, 7 şubeyi ise diğer şubelerle birleştirme kararı aldı. Şube sayısı 31’den 19’a düşecek.

ICBC Türkiye’den yapılan açıklamada, “5 şubenin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Türkiye’de 31 şube ile hizmet veren ICBC, bu operasyonun ardından toplam şube sayısını 19’a indirecek. Banka, çoğunlukla büyük ölçekli şirket yatırımlarına finansman sağlıyor.

ICBC, 2014 yılında Tekstilbank’ın hisselerini satın alarak Türkiye pazarına girmişti.