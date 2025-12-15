ICBC'den Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini! Makasta daralma öngörüyor

ICBC Türkiye analistleri, Türkiye’de politika faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın 2026 yılında yaklaşık 500 baz puan seviyesinde oluşacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde açıklanan olumlu enflasyon verilerinin ardından faiz indirimlerinin hızını artırdı. Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta bir haftalık repo faiz oranını yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekerek üst üste dördüncü faiz indirimine gitti.

TCMB’nin yayımladığı piyasa katılımcıları anketine göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi Aralık ayında yüzde 23,49 iken yüzde 23,35’e geriledi.

Enflasyon ve faiz tahminleriyle makas beklentilerini açıkladılar

ICBC Türkiye analistleri bugün yayımladıkları notta, politika faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki makasın Ekim ayında 660 baz puan seviyesinde olduğunu, son faiz indirimiyle birlikte bu farkın 700 baz puana çıktığını belirtti.

Analistler, siyasi ortamın sakin seyretmesi durumunda önümüzdeki aylarda söz konusu makasın yeniden daralmasını beklediklerini ifade etti.

Değerlendirmede, 2025 yılının başında 290 baz puan olan faiz–enflasyon farkının ağustos ayında 1.100 baz puana kadar yükseldiği hatırlatıldı.

ICBC, yüzde 23 enflasyon ve yüzde 28 politika faizi varsayımıyla 2026 yılı için yaklaşık 500 baz puanlık bir fark öngördüklerini kaydetti.