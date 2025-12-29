İçecek devinden 'çıkış' kararı! Gayrimenkullerini satıyor

Japonya’nın en köklü içecek ve gıda şirketlerinden biri olan Sapporo, gayrimenkul iş kolunu KKR-PAG öncülüğündeki yatırım konsorsiyumuna satma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşmaya göre konsorsiyum, 2026 Haziranı'na kadar Sapporo Real Estate’in yüzde 51 hissesini devralacak, geri kalan paylar ise üç yıl içinde kademeli olarak satın alınacak.

Hissedarların baskısı sonrası satış kararı

Bu hamle, Japon şirketlerinin son dönemde ana faaliyet alanı dışındaki varlıkları elden çıkarma trendine yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Sapporo uzun süredir, Singapur merkezli aktivist yatırım fonu 3D Investment Partners gibi hissedarların baskısıyla gayrimenkul birimini ayrıştırması yönünde eleştirilere maruz kalıyordu.

Şirket içecek ve gıda alanına odaklanarak, sermayeyi daha verimli kullanmayı ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

En değerli varlığı Ebisu Garden Place

Sapporo Real Estate’in en değerli varlığı, Tokyo’da yer alan Ebisu Garden Place kompleksi. Karma kullanım alanı olan projede ofisler, konutlar ve perakende mağazaları bulunuyor ve yatırımcılar için önemli bir cazibe noktası olarak görülüyor.

"Kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz"

Sapporo açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Gayrimenkul faaliyetinden çıkıp kaynakları içecek işine yönlendirerek, küresel ölçekte zengin bir bira ve tüketici deneyimi yaratma kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz.”

Şirket, elde ettiği fonu büyüme yatırımları, borç azaltma ve sermaye geri dönüşü için kullanarak orta-uzun vadeli şirket değerini artırmayı planlıyor.