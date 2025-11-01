İçeceklerde şeker oranına göre vergi

Birleşik Arap Emirlikleri Federal Vergi Kurumu (FTA), üretici ve ithalatçılara, şekerli içeceklerin şeker oranlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

2026’da yürürlüğe girecek olan yeni sistem, “Kademeli Hacim Bazlı Model” adıyla uygulanacak ve her 100 mililitredeki şeker miktarına göre litre başına alınacak özel tüketim vergisi belirlenecek.

Şirketler, içecekleri özel tüketim malları olarak kaydettirmek için Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı (MoIAT) tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınan sertifikalı analiz raporlarını sunmak zorunda olacak.

Yapay tatlandırcıya sıfır vergi

FTA, geçerli bir “UAE Uygunluk Sertifikası” olmayan içeceklerin otomatik olarak yüksek şekerli ürün sayılacağını açıkladı.

Yeni düzenleme dört kategoriye ayrılıyor:

- 100 ml’de 8 gram ve üzeri şeker içeren yüksek şekerli içecekler

- 5–8 gram arası orta şekerli içecekler

- 5 gramdan az düşük şekerli içecekler

- Sadece yapay tatlandırıcı içeren içecekler

Yapay tatlandırıcı içeren ürünler yüzde 0 vergiye tabi olacak. Vergi oranı artık sadece şeker oranına göre hesaplanacak. Enerji içecekleri ise mevcut yüzde 100 vergi oranıyla devam edecek.

FTA ayrıca, Abu Dabi Kalite ve Uygunluk Konseyi (QCC) ile imzaladığı anlaşmayla, üretim ve depolama sırasında doğal nedenlerle oluşan kayıpların ölçülmesi için **“Gerçek Doğal Kayıp Ölçüm Hizmeti”**ni başlattı. Bu sistem, vergi muafiyetlerinde kullanılacak bilimsel verilerin doğruluğunu artırmayı hedefliyor.