İçerde cari açık, dışarıda ABD istihdam bekleniyor

Ticari kredi kısıtlaması esnedi: BDDK, ticari kredide döviz şartı uygulamasında bazı esnekliklere gitti. Bağımsız denetime tabi işletmeler için yeminli mali müşavirler de sürece dahil olacak. Doğrudan borçlanma sistemi, kurumsal kredi kartları ve tedarik finansmanı, TL kredi sınırlaması dışında bırakıldı. Leasing ve faktoring işlemleri ise kredi sınırlamasına dahil edildi. Şirketlerin yurtdışı bağlı ortaklık ve iştirakleri hesaplamadan muaf tutuldu. Şirket kredileri için belge tevdi etme süresi 3’er aylık takvim dönemleri olarak belirlendi. Yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunan işletmeler için nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı uygulanacak.

Şirketler 2.6 milyar dolar bozdu: BDDK'nın TL kredi kullanımı için döviz mevduatına sınır getirmesinin ardından ilk haftada tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatı 2.6 milyar dolar düştü.

6 milyar doların üzerinde açık bekleniyor: TCMB, bugün mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak. Artan enerji maliyetleri öncülüğünde Mayıs'ta 6,7 milyar dolar açık bekleniyor. Cari işlemler hesabı Nisan ayında 2,74 milyar dolar açık vermiş, Ocak-Nisan döneminde açık 21,07 milyar dolara ulaşmıştı.

İlk dijital katılım bankası 'Kasa': BDDK, dijital bankalar için belirlenen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek üzere Kasa Katılım Bankası AŞ'ye kuruluş izni verdi. 1.5 milyar TL kuruluş sermayeli bankanın kurucu ortakları; Great East Capital Bilgi Teknoloji Yatırımları AŞ, Adam Muhammad Sadıq, Maryam Khalid M. A. Al-Atteyah, Hector Fernando Sepulveda Reyes Retena ve Yağmur Şatana olarak belirtildi.

Yemek ve yol ücretleri arttı: Kendi bünyelerinde yemek ve ulaşım hizmeti vermeyen şirketler için çalışanlara ödeyecekleri tutarlar güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya, günlük 17 lira olan yol ücreti ise 25,5 liraya çıkarıldı.

İstanbul'da ekmek 4 lira oldu: İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayı meclis toplantısındaki oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Japonya eski başbakanı Abe’ye silahlı saldırı: Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Abe'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

İngiltere’de yeni başbakan nasıl belirlenecek: Boris Johnson, 2019'da kazandığı büyük seçim zaferine karşın, başbakanlık görevinde 3 yıldan az bir süre kalabildi. Gözler şimdi İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağında. Muhafazakar Parti'nin lideri görevi bıraktığında, bu otomatik olarak liderlik yarışını başlatıyor. Aday olacak kişi en az 8 milletvekilinin desteğini almak durumunda. Seçimde en fazla oyu alan aday Muhafazakar Parti'nin ve Parlamento'daki çoğunluğun lideri olacak. Kraliçe bu kişiye hükümeti kurma görevi verecek. Financial Times gazetesinin Muhafazakar Parti'nin planları hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Muhafazakar Parti yeni başbakanı Eylül ayının ilk haftasında seçme niyetinde. Bu arada sterlin kayıplarının bir kısmını aldı ve 1.20530 seviyesine yükselerek haftanın başındaki seviyelerine döndü.

Küresel ticarette rekor: Mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değeri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1 trilyon dolar arttı ve 7,7 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre; ilk çeyrekte 2021'in son çeyreğine göre artış yaklaşık 250 milyon dolar.

ECB ne kadar ‘güçlü’: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 8-9 Haziran'da gerçekleştirdiği faiz toplantısına ilişkin tutanaklar, temmuz ayında daha güçlü bir faiz artırımı yapma olasılığının değerlendirildiğini gösterdi. ECB yetkilileri ilerleyen aylarda daha büyük çaplı faiz artırımına kapıyı açık bıraktı. Piyasalar, 21 Temmuz’da toplanacak olan ECB'nin yıl sonuna kadar 135 baz puan faiz artırımına gideceği düşünülüyor.

Piyasalar: Yurt dışı borsalarda pozitif görünüm etkili olurken, günü yüzde 0,72 artışla 2.425 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da da alıcılı açılış bekleniyor. Analistlere göre 2400 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Dolar/TL'de 17'nin üzerindeki seyir sürüyor. Teknik olarak 17 destek konumunda iken, 17,38 ve 17,44 dirençler olarak gösteriliyor. Kur bu sabah 17,21 seviyelerinde.

Parite bugünkü ABD istihdam verileri öncesinde geri çekilme eğilimini koruyor. Euro, dolar karşısında zayıf bir seyir izliyor. 1,0140’ın altında sonraki destek 1,01 seviyesinde bulunuyor. Parite 1,0154 ve Euro/TL 17,52 seviyelerinde.

Gözler ABD istihdam verisinde: Bugün cari açık verisinin yanı sıra TÜİK, dış ticaret endeksleri ve finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları raporlarını duyuracak. Piyasaların yakından izleyeceği bir diğer veri TCMB tarafından açıklanacak "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları olacak. İstanbul Sanayi Odası(İSO) tarafından ihracatın durumunu analiz eden İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi açıklanacak. Günün son gündemi ise Fitch'in Türkiye değerlendirmesi olacak. Fitch'in Türkiye için kredi notu "negatif" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor.

Yurt dışında günün en önemli verisi ABD'den gelecek; Haziran ayına ilişkin işgücü rakamları açıklanacak. ABD'de Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6 olmuştu.