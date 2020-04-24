İçişleri Bakanlığı personel alacak
İçişleri Bakanlığı, personel alımı için duyuru yaptı. Başvurular internet üzerinden yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı, Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Ekonomici, Grafiker ve Programcı istihdam edecek. Başvurular, 11 - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.
İlan hakkında detaylı bilgi ve başvuru şartları için tıklayınız
Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.