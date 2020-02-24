İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

24 Şubat 2020

Müracaatlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan İş Talep Formu ile 24 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilir.

İş Talep Formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak aday tarafından imzalandıktan sonra ilanda belirtilen diğer belgelerle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması gerekmektedir.



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