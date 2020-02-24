İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere mütercim pozisyonuna İngilizce dilinden giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Müracaatlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan İş Talep Formu ile 24 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilir.
İş Talep Formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak aday tarafından imzalandıktan sonra ilanda belirtilen diğer belgelerle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması gerekmektedir.
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