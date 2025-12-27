İçki üreticileri peş peşe iflas ediyor

ABD’de içki tüketimi yıllardır görülmemiş seviyelere indi. Dünya çapında tanınan kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Gallup'un araştırmasına göre Amerikalı yetişkinlerin yalnızca yüzde 54’ü içki tüketiyor, bu oran iki yıl önce yüzde 62 idi.

İçki içenlerde ise haftalık ortalama tüketim de rekor düşük seviyeye geriledi. Eğilim, yalnızca geçici bir düşüş değil; uzmanlara göre davranışsal bir değişim yaşanıyor.

Şirketlerin satış hacmi daraldı

Talepteki gerileme, içki üreticilerini doğrudan etkiliyor. 2025’te birçok içki üreticisi iflas başvurusu yaptı. Şirketlerin satış hacmi daralırken maliyet baskısı ve düşük talep finansal sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.

İçki ihracatı yüzde 9 düştü

Zayıf iç talep kadar dış ticaretteki sorunlar da sektörü sarsıyor. ABD Damıtılmış İçkiler Konseyi’nin verilerine göre 2025’in ikinci çeyreğinde içki ihracatı yıllık yüzde 9 düştü.

AB, İngiltere ve Japonya’ya sevkiyatlar azaldı. Kanada’ya ihracat yüzde 85 geriledi. Bazı Kanada eyaletlerinin ABD menşeli içkileri raflardan çekmesi, gümrük tarifesi gerilimlerini yeniden gündeme taşıdı.

430 bira fabrikası kapandı

Daralma yalnızca viski, votka veya sert içkilerle sınırlı değil. Bira satışları yüzde 3,1 düştü. Kapanan bira fabrikaları, açılanlardan fazla. 2025’te 430’dan fazla kapanış kaydedildi. Şarap satışları yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Uzmanlar tüketici eğilimindeki değişimi üç başlıkla açıklıyor:

- Sağlıklı yaşam trendi ve düşük alkollü/alkolsüz alternatiflere yönelim.

- Yüksek enflasyon ve hane bütçesinde tasarruf eğilimi.

- Daha az içki içmek, daha bilinçli tüketmek.