İçki üretiminde yeni düzenleme! Bakanlık o yöntemi yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde bazı üretimlerde gerçek şarap yerine üzüm şırasına etil alkol ve aroma vericiler eklenerek ürün hazırlandığı tespit edildi. Düzenlemenin, taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

AB uyumlu değişiklik dikkat çekti

Tebliğ kapsamında aromatize şarap ürünlerinin şeker oranına göre isimlendirilmesinde kullanılan ifadeler de Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye göre işletmelerin 30 Eylül’e kadar kurallara uyum sağlaması gerekecek.

Bu tarihten sonra mevzuata aykırı ürünlerin piyasada satışına izin verilmeyecek.

Aromatize şarap bazlı içki nedir?

Temelinde şarap bulunan ve çeşitli bitki, baharat, meyve kabuğu ya da aromatik özlerle tatlandırılmış alkollü içecek türüdür. En bilinen örneği vermut olarak kabul edilir.

Bu içeceklerde önce üzümden normal şarap üretilir, ardından içine şu tür bileşenler eklenir:

- Pelin otu

- Tarçın

- Karanfil

- Narenciye kabukları

- Vanilya

- Çeşitli bitki özleri

Bazı ürünlerde ayrıca ekstra alkol ve şeker de bulunabilir. Bu nedenle tadı klasik şaraptan daha yoğun, baharatlı veya tatlı olabilir. En yaygın aromatize şarap türleri şunlar:

- Vermut

- Sangria

- Marsala

- Mulled Wine

Normal şaraptan farkı ne?

Normal şarap yalnızca fermante üzümden yapılırken, aromatize şarap bazlı içkilerde sonradan aroma ve bitkisel katkılar kullanılır. Bu yüzden kokusu ve tadı daha belirgin olur.