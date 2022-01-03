İçki ve sigarada ÖTV yüzde 47.39 arttı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Alkollü içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) tutarı, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen Yİ-ÜFE oranı kadar artırıldı. Haziran sonunda 693,54 olan endeks, Aralık ayında 1022,25 olurken, YİÜFE’deki 6 aylık artış da yüzde 47,39 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da yürürlükteki mevzuat uyarınca Yİ-ÜFE’deki 6 aylık değişimi ÖTV tutarlarına ekliyor. Buna göre biralarda ÖTV tutarı 2,39 liradan 3, 52 liraya, şarap ÖTV’si 11,76 liradan 17,34 liraya, köpüklü şarap ÖTV’si 79,50 liradan 117,19 liraya çıktı.

1 paket sigaranın asgari vergisi 14,39 lira

Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. 1 adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi, 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı ise 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmiş oldu. Bir başka ifade ile sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun 1 paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak ve bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Sigarada yürürlükteki vergi oranı yüzde 63 seviyesinde ve sigara üreticilerinin satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi hesaplanıyor ve bu tutara paket başına 0,71 lira maktu vergi ekleniyor. Bu yöntemle bulunan miktar 14 lira 39 kuruş olarak hesaplanan asgari maktu vergi tutarından az olamıyor.

Sigarada 5 liralık fiyat artışı ihtiyacı doğdu

Öte yandan yapılan yeni düzenlemeyle yani vergide yaşanan artışla birlikte halen satılan 1 paket sigaradaki vergi payının yüzde 81’den yüzde 96’ya yükseldiği hesaplandı. Hatta bazı ürünler için bu oranın yüzde 100’ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Kaynaklara göre bu artışla birlikte sigara fiyatında ortalama 5 liraya kadar artış yapılması ihtiyacı doğdu.

Enflasyon sepetinde yüzde 4,57 ağırlığı olan sigarada her 1 liralık fiyat artışının yıl sonu enflasyon seviyesini 0,25 puan yukarı taşıyacağı kaydediliyor.

1 litre rakı KDV’li 255.93 lira oldu

Öte yandan dünden itibaren 1 litre rakıdan alınan vergi tutarı da artırıldı. Saf alkolün litre başına vergi tutarı 326,99 liradan 481.9 liraya yükseldi. Yüzde 45 alkol oranıyla üretilen rakının ÖTV matrahı ise 216.89 lira olarak hesaplandı. Bu tutarın üzerine yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle 1 litrelik rakının KDV’li fiyatı da 255,93 lira oldu.