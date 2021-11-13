İçkiye zam yapıldı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine gelen yeni zamlarla ilgili fiyat listesi paylaştı.

Efe rakı zammı hayırlı olsun pic.twitter.com/v8II8i7VN7 — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) November 12, 2021

Aybaş, zamla ilgili gelen bir yoruma, "Zaten bu yapılan zamlar maliyet zammı asıl zamlar yani ÖTV zammı %17/25 arası gelecek aralık sonu, ocak başı." cevabını verdi.

Paylaşılan listeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.