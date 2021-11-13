İçkiye zam yapıldı
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, rakı çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine gelen yeni zamlarla ilgili fiyat listesi paylaştı.
Efe rakı zammı hayırlı olsun pic.twitter.com/v8II8i7VN7— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) November 12, 2021
Aybaş, zamla ilgili gelen bir yoruma, "Zaten bu yapılan zamlar maliyet zammı asıl zamlar yani ÖTV zammı %17/25 arası gelecek aralık sonu, ocak başı." cevabını verdi.
Paylaşılan listeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.