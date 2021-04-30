İcra iflas kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu

İcra iflas kanunun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 19 maddelik kanun teklif Meclise sunuldu. Kanun teklifi ile icra ve iflas kanununu konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor.

İflas aşaması bakımından ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılması yönünde düzenleme yapılıyor.

Kanun teklifiyle dijital dönüşüm ve iş yapma kolaylığı endeksi metodolojisi çerçevesinde yatırım ortamının ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Emlak Vergisi Kanununda bazı düzenlemeler öngörülüyor.