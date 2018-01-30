İcra iflasta yeni dönem geliyor

30 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) - Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin hazırlanan 93 maddelik reform paketi TBMM’ye sevk ediliyor. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kötü kullanıma açık olan iflas erteleme sistemini kaldırarak, yerine iflas erteleme ve konkordatonun iyi yönlerinin alınacağı, en çok 23 ay sürecek bir kurtarma sistemi getirileceğini bildirdi.

Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısıyla yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform paketi hakkında bilgi veren Recep Akdağ, 65’i icra-iflas konularını içeren toplam 93 maddelik bir tasarı hazırlandığını kaydetti. Akdağ, yıl sonuna doğru ikinci bir reform paketinin daha hayata geçirileceğini vurguladı. Hükümetin yatırım yapan ve istihdam sağlayan girişimcilerin her zaman yanında olduğunun altını çizen Akdağ, Ak Parti’nin özel sektöre dayalı büyümenin öncüsü oluğunu söyledi.

Paketin icra iflas konularıyla ilgili detaylı açıklamanın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından daha sonra yapılacağını anlatan Recep Akdağ, uygulanmasında kötü kullanıma açık olduğu anlaşılan iflas erteleme sistemini tamamen kaldıracaklarını dile getirdi. Yeni düzenlemede iflas erteleme ile konkordatonun iyi örneklerini inceleyerek yeni bir kurtarma anlaşması sistemi geliştirdiklerine değinen Akdağ, “İflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyoruz. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas aldık. Alacakları, sürece etkin olarak dahil ettik” diye konuştu.

Literatürde konkordato olarak bilinen ifadenin kurtarma anlaşması olarak yaygınlaşmasını istediklerini söyleyen Akdağ, bu işlemlerde ana amacın şirketleri kurtarma olması gerektiğini vurguladı.

Düzenlemenin hazırlık aşamasında TOBB sekretaryasını TOBB’un yaptığı 320 saatlik çalışma gerçekleştirildiği bilgisini veren Recep Akdağ, ardından konunun bakanlar düzeyinde tartışılarak düzenlemeye son şeklinin verildiğini kaydetti. Düzenlemedeki 93 maddenin 65’inin icra iflas hukukuyla ilgili olduğunu aktaran Bakan Akdağ, kalan 28 maddenin de çeşitli kanunlardaki düzenlemeyi içerdiğini vurguladı. Recep Akdağ, Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 60’ıncı sırada bulunduğuna dikkat çekerek, sıralamada ilk 20’ye girmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, reform paketiyle Türkiye’deki tüm yatırımcıların işini kolaylaştırma yanı sıra yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ortam yaratmayı öngördüklerini paylaştı.

- İflas Erteleme Kurumu tamamen yürürlükten kaldırılıyor, konkordato revize edilerek bir Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor.

- Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme inecek, kuruluş aşamasındaki yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırılacak

- İnşaat izinleri sürecinde işlem sayısı 12 işlem 5’e, inşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1’e düşecek.