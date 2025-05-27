İcra takipleri ilk 5 ayda 4 milyonu aştı

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı ocak-mayıs döneminde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 4 milyonun üzerine çıktı.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden yürütülen işlemler kapsamında, önceki yılın aynı dönemine göre dosya sayısında yaklaşık 1,5 milyonluk artış yaşandı.

Sözcü’de yer alan habere göre CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, konuya ilişkin değerlendirmesinde bireysel borçlulukta yaşanan artışa dikkat çekerek, yılbaşından bu yana sadece icra takibine giren bireysel borçların 56 milyar TL arttığını belirtti. Kış, “Kredi kartı borcu artık ödenemeyen bir lüks değil, temel gıda harcamasının bir parçası” ifadelerini kullandı.